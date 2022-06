IBGE vai recorrer de decisão sobre identidade de gênero

"Todas as questões serão respondidas nos autos", afirmou o instituto em comunicado edit

247 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recorrerá da decisão da Justiça Federal do Acre que determinou, na sexta-feira (3), a inclusão de campos sobre orientação sexual e identidade de gênero no questionário do Censo Demográfico 2022.

"O IBGE vai recorrer da decisão da Justiça Federal do Acre sobre a inclusão no censo de perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero. Todas as questões serão respondidas nos autos", disse nota divulgada nesta segunda-feira (6) pelo IBGE.

A determinação judicial é de caráter liminar (provisório). De acordo com o texto, o instituto tem 30 dias para comunicar as providências para fazer a inclusão.

