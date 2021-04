Impacto da Internet nos relacionamentos dos Brasileiros

Os avanços tecnológicos mudaram as relações entre os seres humanos, reduziram distâncias, ampliaram redes de contatos e, consequentemente, deram uma opção extra às pessoas para encontrar o seu par amoroso. A internet deu uma nova oportunidade para aqueles que procuram a sua cara metade e incluiu também os mais tímidos, porque começa com a abordagem online até finalmente acontecer o encontro ao vivo. Esta revolução digital também permitiu o surgimento de plataformas que comparam os sites de relacionamento existentes para facilitar a pesquisa das melhores opções para cada caso, como é o exemplo do Lovinos. A internet trouxe um mundo de possibilidades.

Migração digital

Com a transformação digital, muitos negócios tiveram que se adequar aos novos tempos e muitas empresas o fazem para aumentar o seu desempenho e para obter melhores resultados. As mudanças nas empresas passam, inevitavelmente, pela tecnologia. O contexto de pandemia veio acelerar muitas dessas mudanças digitais. De acordo com a Salesforce, 81% das empresas de serviços na área de apoio ao cliente (pré-venda e pós-venda) aceleraram o seu processo de transformação digital devido à pandemia.

O boom da tecnologia no Brasil também veio acompanhado pela forte adesão tecnológica por parte da população. De acordo com a Teleco Br, o Brasil apresenta 238,5 milhões de celulares no país e uma densidade de 112,02 celular/100 hab. Estes são dados que facilitam a migração digital de muitas empresas no país e que impulsiona a expansão da transformação tecnológica.

Acesso fácil à internet

Um importante fator que ajuda na transformação digital é o fácil acesso à internet. A maior fonte de informação nesta nova era é a internet, seja pela facilidade de uso, seja pelo conteúdo vasto e variado. Há sites e aplicações para diversas necessidades e com muitos objetivos. O Facebook, Tinder, Instagram, Tiktok, Whatsapp, Youtube, Snapchat, Google são grandes nomes deste mundo digital.

Muitos negócios estão a ampliar os seus serviços para era digital e também sites de namoro seguem esta tendência. Como já foi mencionado anteriormente, a internet trouxe muitas vantagens para os que buscam o seu par ideal e as plataformas estão crescendo cada vez mais. O Lovinos é apenas um exemplo de plataforma que facilita esta busca online. Ele é um site que avalia, compara e recomenda os melhores sites de encontros online e apps aos internautas.

Tecnologias e diferentes gerações

Neste ritmo de transformação digital, as diferenças geracionais tem sido alvo de curiosas experiências. A Geração conhecida como Millennials é, estatisticamente, a grande utilizadora de tecnologias no momento, mas há um crescimento significativo de grupos mais antigos – como X e Baby Boomers, por exemplo. Não é nenhuma surpresa a diferença de interesse de uma geração para outra, mas todas as gerações apresentam um crescente interesse na era digital por diferentes motivos.

Pessoas mais velhas não apresentam problemas em utilizar o telefone para se comunicar, já os mais jovens evitam o contato telefônico e abusam das mensagens de texto. Uma outra diferença é na utilização de celulares e tablets para calendários e anotações em reuniões profissionais e estudos, já os grupos mais antigos ainda preferem o papel e caneta.

As gerações mais antigas ainda são mais reticentes em relação a compras virtuais e leitura de notícias, mas estão expandindo os seus horizontes e aceitam lentamente as mudanças. Por exemplo, muitos começaram a se aventurar no ambiente de namoro virtual e tentam também encontrar o par perfeito através de diferentes plataformas. A internet, durante a pandemia, também tem sido um meio de combate à solidão. Os serviços disponíveis para chat viram um incremento significativo de pessoas em apps e sites de encontros.

Tendências para o futuro

O futuro apresenta muitas oportunidades para a era digital. A pandemia representou um ponto de inflexão e mudanças em muitos aspetos da vida das pessoas, no mundo dos negócios e no progresso dos países.

A tecnologia 5G, por exemplo, é a quinta geração das tecnologias e padrões de comunicação sem fio que será utilizada pelos dispositivos móveis para se conectar à Internet a partir de qualquer lugar. É uma grande revolução digital. A infraestrutura 5G abrirá um novo mundo de possibilidades e deverá se tornar a base das operações industriais, facilitando a transformação digital no modelo de muitos negócios. Será um mundo de possibilidades para vários setores e se as empresas quiserem tirar o máximo de proveito desta revolução, elas devem seguir com a mudança digital. Você está preparado para esta revolução?

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.