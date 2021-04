Importância do design gráfico no marketing digital

O design gráfico é a arte mais poderosa que deu uma nova vida ao marketing digital. Esta forma de arte moderna adicionou um toque contemporâneo ao perfil de propaganda de cada empresa.

Ele também atua como um dos principais componentes para construir o conhecimento da marca e influenciar o processo de tomada de decisão do cliente.

Até o passado recente, muitos empresários e tomadores de decisão não conseguiam entender a importância do design gráfico. Agora, há um grande interesse, pois as duas indústrias estão se tornando inseparáveis.

Então, vamos mergulhar no conceito de design gráfico e no papel que ele desempenha no mundo do marketing digital.

O que é design gráfico?

O design gráfico comunica ideias ou mensagens de forma visual. Ele pode ser usado por qualquer tipo de indústria para transmitir informações complicadas de uma forma digerível.

O design gráfico é a arte de criar conteúdo visual para comunicar mensagens.

Aplicando hierarquia visual e técnicas de layout de página, os designers gráficos usam tipografia e imagens para atender às necessidades específicas dos usuários e se concentram na lógica de exibir elementos em designs interativos para otimizar a experiência do usuário.

Quão essencial é o design gráfico para o marketing digital?

Como empresário, você certamente terá orgulho de seu negócio. Portanto, suas imagens não deveriam refletir isso também? Você vai aparecer no tapete vermelho de moletom? Não. Você vai se vestir para impressionar. Da mesma forma, os designs gráficos são o tapete vermelho da sua empresa.

Aqui estão algumas razões mais convincentes pelas quais o design gráfico é essencial para o marketing digital.

Mockups deslumbrantes em alta resolução

Então, você criou um design inovador agora é hora de apresentá-lo ao seu cliente. É aqui que as maquetes são úteis.

Uma maquete é uma representação completa do seu design em um ou mais produtos do cliente, como etiquetas, cartões de visita, papelaria e sinalização.

Uma maquete mais complexa pode mostrar o livro do cliente em uma estante ou nas mãos de um leitor, mostrando o mundo em que o produto habitará.

Fazer uma mockup é importante porque mostra ao cliente exatamente o que ele pode esperar do produto final desde que a maquete seja bem feita.

Quando um designer apresenta uma maquete excessivamente estilizada, o cliente obtém um produto de design totalmente diferente do que esperava. E se sua maquete não comunicar a marca com precisão, ela não foi planejada bem o suficiente.

É por isso que criamos este guia para ajudá-lo a entender o conceito, os aspectos técnicos e as armadilhas associadas ao design.

Design gráfico vai dar vida a sua identidade visual e marca exclusiva

Ao optar pela ajuda de um designer gráfico ou de uma empresa de design gráfico, você pode estabelecer seu próprio tom e estilo exclusivo e se diferenciar dos concorrentes.

Como resultado de sua identidade única, os clientes e clientes em potencial também se tornarão mais familiarizados com sua marca e o distinguirão da multidão.

Aqui estão alguns exemplos de design de marca bom e bem pensado.

Ao criar uma estratégia de marca exclusiva, você pode garantir que sua marca pareça consistente em todas as mídias.

O design gráfico transmite muito mais do que palavras em apenas imagem

A velha frase "Uma imagem vale mais que mil palavras" não poderia ser mais verdadeira. O design gráfico é importante para qualquer empresa que pretenda causar uma impressão positiva e duradoura.

Quando se trata de divulgar a mensagem sobre o seu negócio, o design chama a atenção primeiro e depois as palavras. Juntos, eles transmitem uma mensagem poderosa.

Por exemplo, no logotipo da Apple, não há nem mesmo um slogan, mas o design fala melhor do que palavras para a marca.

Os exemplos acima deixam claro que a criatividade sempre melhora a interpretação visual. A mensagem que você precisa transmitir pode ser tão criativa quanto a anterior. Essas peças de design impressionarão o cliente e aumentarão a popularidade da marca.

Como o Design Gráfico pode ajudar no cenário atual?

O design gráfico na área de marketing digital está em alta. A demanda por designers especializados na criação desses tipos de designs de marketing também está aumentando.

Quando você está procurando uma equipe para assumir o cargo, conhecer os vários tipos de designs gráficos amplamente utilizados no marketing digital o ajudará a encontrar o especialista certo de que precisa.

As empresas investem em esforços de marketing para influenciar o processo de tomada de decisão de seu público-alvo. Os designers que criam gráficos para fins de publicidade e marketing trabalham diretamente com os tomadores de decisão e profissionais de marketing.

O design gráfico da interface do usuário ou designs digitais são criados para serem visualizados em uma tela. Os designers que criam esses tipos de gráficos se concentram em muitos elementos visuais, como tamanho, cor, posicionamento do CTA e muito mais, para proporcionar uma boa experiência digital ao seu público-alvo.

Fazer o marketing da sua empresa no mundo online pode ser uma tarefa desafiadora. No entanto, seguir as tendências modernas do design gráfico e aplicá-las pode tornar as coisas mais fáceis.

Além de todas as tendências acima mencionadas em design gráfico que impulsionam o Marketing Digital, você também pode experimentar banners animados, modelos de e-mail minimamente projetados e anúncios gráficos sutis para atrair seu público potencial e convertê-los em clientes.

Além disso, as tendências do design gráfico continuam mudando ano após ano.

Agora ser você quer dar uma repaginada no seu negócio, inovar no mercado de design virtual, chegou a hora de contratar esse profissional incrível que vai mudar a maneira que o seu negócio e vista na sociedade através dos seus conhecimentos e habilidades.

