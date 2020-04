Indígena é encontrado morto em Rondônia

O professor Ari Uru Eu Wau Wau, 34 anos, era do grupo de vigilância e morava na linha 621, localidade que sofre com o aumento das invasões de grileiros e madeireiros estimulados pelo discurso de Jair Bolsonaro edit

Por Luciana Oliveira, em seu blog - O corpo do professor Ari Uru Eu Wau Wau, 34 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 18, na linha 625 que dá acesso a aldeias indígenas da etnia na região de Tarilândia, distrito de Jaru.

Ele era do grupo de vigilância e morava na linha 621 onde há um ano denunciamos no Brasil 247 o aumento das invasões de grileiros e madeireiros com por causa dos discursos do presidente Jair Bolsonaro.

Na ocasião a Kanindé, a Associação de Defesa Etnoambiental, levou a imprensa para mostrar marcas de picadas, de árvores marcadas para a derrubada e de tiros na placa da Funai na estrada que dá acesso às aldeias.

