Inep divulga gabarito das provas do Enem 2021. Confira

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou no início da tarde desta quarta-feira (1º/12) os gabaritos oficiais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com os gabaritos, é possível aos candidatos que saíram com o Caderno de Provas conferir erros e acertos, mas não calcular a nota. Os boletins com as notas individuais saem em 11 de fevereiro de 2022.

Acesse o gabarito oficial de cada caderno no site oficial do Inep:

PUBLICIDADE

Dia 1:

Azul

Amarelo

Branco

Rosa

Dia 2:

Amarelo

Cinza

Azul

Rosa

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE