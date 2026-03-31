Influencers estão quebrando? Banco processa Gkay por dívida milionária em meio a boatos de falência

247 - A influenciadora Gessica Kayane, conhecida como Gkay, passou a figurar como ré em uma ação judicial movida pelo Banco do Brasil, em meio a especulações sobre sua situação financeira. As informações foram reveladas com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira.

De acordo com o processo, a ação foi protocolada em dezembro de 2025 e cobra uma dívida estimada em cerca de R$ 1,8 milhão. Segundo o banco, o débito está relacionado a um empréstimo contratado pela influenciadora no mesmo ano.

Na ação, a instituição financeira afirma que o valor foi liberado com a finalidade de quitar débitos anteriores da própria cliente junto ao banco. Em contrapartida, Gessica Kayane teria se comprometido a realizar o pagamento em 96 parcelas, o que, segundo a alegação, não teria sido cumprido.

Diante da inadimplência, o Banco do Brasil solicitou à Justiça a possibilidade de penhora e avaliação de bens da influenciadora, caso o débito não seja quitado após notificação judicial. Até a última atualização, não havia confirmação de que ela tenha sido formalmente intimada no processo.

O caso surge em um momento em que o nome da artista voltou ao centro de discussões nas redes sociais, impulsionado por rumores de dificuldades financeiras. Recentemente, ela também teria sido alvo de outra ação judicial de alto valor movida por uma casa de apostas, na qual buscou um acordo, o que intensificou especulações sobre uma possível crise.

Apesar da repercussão, não há, até o momento, confirmação oficial de insolvência ou falência por parte de Gessica Kayane. A situação segue em tramitação na Justiça e pode ter novos desdobramentos conforme o andamento do processo.