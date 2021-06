Influenciador britânico faz cirurgia nos olhos e se diz "coreano"

Trendsbr - O influenciador digital britânico Oli London está sendo acusado de apropriação cultural na internet por ter se “transformado” em coreano. O jovem de 31 anos, que é caucasiano e vive na Inglaterra, tem sido criticado pelas cirurgias estéticas que vem fazendo para se parecer com o cantor Jimin, da banda coreana BTS, a mais famosa do estilo k-pop.

Como mostra a versão britânica do jornal Metro, London afirma ser “transracial” e que agora possui “olhos coreanos”.

O influenciador compartilhou um vídeo em seu canal do YouTube na última sexta (26/6) conversando com os fãs diretamente da cama de hospital. Ele passou por uma cirurgia ocular, um lifting de rosto, sobrancelha e têmpora, que se somam às outras 18 cirurgias que fez para ficar “parecido” com seu ídolo coreano, segundo o jornal.

Oli London diz no vídeo que estava confuso com sua identidade e vivendo “no corpo errado” nos últimos oito anos, período em que o BTS começou a fazer sucesso. De acordo com ele, agora se identifica como seus ídolos, ou seja, como coreano.

“Eu sei que muitas pessoas não me entendem, mas eu me identifico como coreano. Pareço coreano agora e me sinto coreano. Não me identifico como britânico, então, por favor, não me chame de britânico porque me identifico como coreano. Essa é minha cultura. Esse é o meu país de origem. É exatamente como eu sou agora”, afirma o digital influencer na gravação compartilhada no YouTube.

“Eu me identifico com a cultura. Morei na Coreia; falo a língua; tenho visual de coreano agora. Pareço completamente coreano”, completa London.

Quando o britânico de 31 anos refere a “parecer coreano”, conforme explica o Metro, ele está se referindo à cirurgia que ampliou os olhos, para deixá-los “puxados” como os dos asiáticos.

Polêmica no Instagram

Para além do vídeo compartilhado na plataforma do Google, a polêmica da transformação de Oli London começou com uma publicação que ele fez em seu Instagram, que possui 322.000 seguidores.

“É o mês do orgulho [LGBTQIA+] e sempre lutei com problemas de identidade e estava confuso sobre quem sou como pessoa. Eu tomei a difícil e corajosa decisão de me apresentar como não-binário [nem homem, nem mulher] e coreano para ajudar milhões de outros jovens LGBTQI + ao redor do mundo [...] Sim, me identifico como coreano. Sim, não sou binário. Sim, pareço com o Jimin [do BTS]. Mas nada disso deve ser uma razão para me expulsar da sociedade, para me desumanizar e me envergonhar por ser quem eu sou, uma pessoa coreana não binária”, diz o britânico no posto compartilhado dia 24 de junho.

Claro que ele recebeu inúmeros comentários contrários à afirmação de que tenha se tornado “coreano”.

“Oli London é branco!”, retruca a usuária intitulada @allissag15 no Instagram.

“Cara, você não pode simplesmente se tornar coreano!”, critica o perfil @marmariscooll.

“Rei da apropriação cultural”, diz a usuária @bellaiello na mesma rede social.

“Tudo para aparecer nas primeiras páginas, né?”, reclama a internauta @_ccking, também em resposta ao post de Oli London.

“Essa é a situação mais constrangedora que vi em toda a minha vida”, afirma @purrz.

