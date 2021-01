Influenciadora Carol Celico lamenta morte do pai: “infartou dormindo”

Ranyelle Andrade, Metrópoles - A influenciadora e cantora gospel Carol Celico, ex-esposa do jogador de futebol Kaká, usou as redes sociais para comunicar aos seguidores o falecimento de seu pai, Celso Celico, nesta segunda-feira (11/01). Segundo Carol, ele sofreu um infarto enquanto dormia.

“É impossível encontrar palavras que expressem o tamanho da minha dor, mas não posso poupá-las, não para ele. É com muita tristeza que comunico o falecimento do meu amado pai, Celso. Deus sabe de todas as coisas e tenho certeza de que meu paizinho foi no momento que deveria, mesmo sem querer ir”, escreveu. “De todas as mortes que já desejei, infarto dormindo sempre me pareceu a menos pior. De tão bom, tão sábio, tão especial, ele mereceu a menos pior de todas, sem muito sofrimento e em paz”, completou.

