Influenciadora de comida morre após comer "caranguejo do diabo" (vídeo)

247 - A influenciadora digital filipina Emma Amit, de 51 anos, morreu após consumir um crustáceo conhecido como “caranguejo do diabo” enquanto gravava um vídeo para suas redes sociais. As informações são do UOL.

O episódio ocorreu no dia 4 de fevereiro de 2026, na província de Palawan, nas Filipinas, quando Emma e um grupo de amigos se dirigiram a um manguezal próximo à sua residência para coletar frutos do mar e preparar um prato que seria filmado para publicação online.

Durante a gravação, o grupo capturou diferentes espécies marinhas e decidiu cozinhar os ingredientes com leite de coco. Entre eles estava um crustáceo popularmente apelidado de caranguejo do diabo, cujo consumo é conhecido por representar risco grave à saúde devido aos potentes neurotoxinas que carrega.

No dia seguinte à gravação, Emma começou a apresentar sinais de mal-estar intenso. Testemunhas relataram que ela sofreu convulsões e perda de consciência, sendo posteriormente levada para uma unidade de saúde local à medida que seu quadro se agravava.

Segundo relatos de vizinhos e autoridades locais, enquanto era transportada em uma ambulância, a influenciadora sofreu uma piora significativa em seu estado clínico, apresentando coloração azulada nos lábios, um indicativo de falta de oxigenação no sangue, antes de sua chegada à unidade hospitalar.

Após ser internada, Emma não resistiu às complicações causadas pela toxina presente no crustáceo e morreu no dia 6 de fevereiro, apenas dois dias após a ingestão do animal.

Especialistas e autoridades ambientais das Filipinas reforçaram o alerta à população sobre os riscos do consumo de espécies marinhas perigosas, especialmente aquelas que não são reconhecidas como seguras para alimentação. Alguns desses animais produzem neurotoxinas resistentes ao calor, que não são neutralizadas pelo cozimento e podem ser fatais mesmo em pequenas quantidades.

Moradores da região expressaram choque e tristeza com o falecimento da influenciadora, destacando que Emma já era conhecida localmente por suas aventuras gastronômicas nas redes sociais. Amigos próximos lamentaram a perda, descrevendo-a como uma pessoa apaixonada pela culinária e pela partilha de experiências gastronômicas com seus seguidores.

Autoridades de saúde alertam que não existe antídoto específico para a toxina produzida por esse tipo de caranguejo, e que o tratamento disponível é, em grande parte, de suporte à função respiratória e outros cuidados clínicos de emergência. Essa toxicidade torna a ingestão do animal extremamente perigosa e potencialmente letal.

O caso tem gerado amplo debate sobre os riscos associados a desafios extremos e conteúdos sensacionalistas na internet, principalmente quando esses envolvem a ingestão de alimentos ou espécies potencialmente perigosas, levando especialistas a pedirem maior conscientização e responsabilidade por parte de influenciadores digitais e público em geral.