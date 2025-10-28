Inmet prevê chuvas intensas e ventos fortes para 11 estados
“Podem ocorrer precipitações de até 50 mm/dia", segundo o Inmet
247 - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta terça-feira (28) um alerta de perigo potencial para chuvas intensas, com validade até quarta-feira (29), para onze estados do país.
“Podem ocorrer precipitações de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h“, afirmou o Inmet em comunicado:
Estados afetados:
– Rio Grande do Sul;
– Paraná;
– Santa Catarina;
– São Paulo;
– Mato Grosso do Sul;
– Mato Grosso;
– Rondônia;
– Acre;
– Amazonas;
– Áreas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás.