      Inmet prevê chuvas intensas e ventos fortes para 11 estados

      “Podem ocorrer precipitações de até 50 mm/dia", segundo o Inmet

      Inmet - Previsão Numérica - 14h25 (28/10/2025) (Foto: Reprodução/portal.inmet.gov.br)

      247 - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta terça-feira (28) um alerta de perigo potencial para chuvas intensas, com validade até quarta-feira (29), para onze estados do país.

      “Podem ocorrer precipitações de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h“, afirmou o Inmet em comunicado:

      Estados afetados:

      – Rio Grande do Sul;

      – Paraná;

      – Santa Catarina;

      – São Paulo;

      – Mato Grosso do Sul;

      – Mato Grosso;

      – Rondônia;

      – Acre;

      – Amazonas;

      – Áreas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás.

