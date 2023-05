Instituto Luisa Mell muda de nome e acusa ativista: “nunca doou”

Apoie o 247

O Instituto Luisa Mell, focado no resgate e na recuperação de animais em situação de risco, abandonou o nome artístico da ativista Rebatizada de Instituto Caramelo, a entidade publicou uma nota de esclarecimento neste sábado (29), no Instagram, aproveitando para esclarecer o real papel de Mell na organização sem fins lucrativos.

“Ao contrário do que muitos pensam, a Luísa nunca colocou dinheiro algum. Nenhuma doação sequer”, escreveu o instituto no Instagram, em resposta a um internauta da rede social.





“Para quem não sabe, o Instituto Luisa Mell, agora Instituto Caramelo, foi fundado em 2015 por um grupo de pessoas que já ajudava animais há muito tempo. Esse grupo convidou Luisa Mell para participar, com a premissa de que fosse um serviço totalmente voluntário de todos. A opção de o Instituto levar o nome “Luisa Mell” foi para ajudar o maior número de animais possível, partindo de uma marca conhecida com um trabalho real por trás. Essa mudança vem para despersonificar o trabalho e separar posturas e interesses individuais do propósito do grupo. Ela foi fruto de muita conversa, entendimento e planejamento. E toda nossa equipe se mantém, os animais seguem no abrigo e o nosso espaço, que foi cedido e construído com recursos particulares de uma das fundadoras, permanece o mesmo”, diz um trecho da nota.





Luisa também usou suas redes para rebater a nota: “Diante da vergonhosa tentativa de usarem deste momento delicado para tentar arranjar um motivo para o golpe que me deram. Tive que vir a público contar a verdade. Facilmente passível de comprovação: Há duas semanas relatei aqui que já tinha perdido o controle no Inst q estava lutando para recuperá-lo”, diz ela.





