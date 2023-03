"Instrutor" de misoginia Thiago Schutz vira réu após ameaça a Livia La Gatto de morte

Apoie o 247

247 - O 'coach' de machismo e misoginia Thiago Schutz virou réu por ameaça e violência psicológica contra a atriz Livia La Gatto e a sambista Bruna Gomes da Silva Volpi. De acordo com reportagem do F5, do jornal Folha de S.Paulo, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo na quarta-feira (22).

Ele responde em liberdade e deverá ser intimado a depor nas próximas semanas. No último dia 16, a Polícia Civil informou que havia encerrado o inquérito sobre as denúncias e que Schutz não foi indiciado por entenderem que se tratava de um "crime de menor potencial ofensivo". Para se defender, Thiago diz que a mensagem considerada violenta pode ter várias formas de interpretação.

O “mentor” misógino enviou várias mensagens ameaçando a artista após um vídeo em que ela debocha das atitudes do homem, sem citá-lo diretamente.

"Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é pricesso ou bala. Vc escolhe", diz a mensagem enviada à Livia.

