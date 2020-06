Integrantes do Banco Mundial estão 'estarrecidos' com indicação de Weintraub

Integrantes e ex-integrantes do Banco Mundial afirmaram estar “chocados” com a indicação de Abraham Weintraub para diretor-executivo da instituição. Na avaliação deles, ao colocar no cargo uma pessoa que já deu declarações contrárias ao multilateralismo, o Brasil pode virar “piada internacional" edit

247 - Integrantes do Banco Mundial disserem estar estarrecidos com a indicação de Abraham Weintraub para o Bando Mundial. Ex-ministro irá ganhar quatro vezes mais na Instituição multilateral.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “nesta tarde, ao anunciar sua saída do MEC, Weintraub revelou que assumirá o cargo. O governo brasileiro também oficializou a indicação, informou o Ministério da Economia. Em nota, a pasta comunicou que Weintraub foi indicado à cadeira na diretoria liderada pelo Brasil, a qual representa Colômbia, Equador, Trinidad e Tobago, Filipinas, Suriname, Haiti, República Dominicana e Panamá.”

A matéria ainda informa que “com a escolha de seu nome sob questionamentos, a nota da Economia tenta destacar a experiência profissional de Weintraub. “Com mais de 20 anos de atuação como executivo no mercado financeiro, Weintraub foi economista-chefe e diretor do Banco Votorantim, além de CEO da Votorantim Corretora no Brasil e da Votorantim Securities no Estados Unidos e na Inglaterra”, afirma o texto.”

