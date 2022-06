Internautas associam fala de Bolsonaro sobre capacidade de viver sem oxigênio ao morticínio nos hospitais de Manaus (vídeo)

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro é detonado na rede social por dizer em Orlando, Flórida, que é possível viver sem oxigênio. Veja vídeo abaixo.

“Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade”, afirmou.

O que surpreendeu a muitos é que Bolsonaro foi aplaudido.

Alguns internautas associaram a fala de Bolsonaro à negligência do governo diante da crise de falta de oxigênio no estado do Amazonas, sobretudo Manaus, no auge na pandemia, em janeiro do ano passado.

"Tá explicado porque ele deixou as pessoas morrerem sem oxigênio em Manaus. Elas tinham a liberdade de usar cloroquina ou morrer sem oxigênio. Assustador. E tem gente que concorda com isso”, disse a internauta identificada como Beatrix.

Outros, irônicos, sugeriram que Bolsonaro fizesse o teste.

"Eu quero vê-lo sem oxigênio”, disse um internauta, em inglês.

Mateusinho, internauta brasileiro, pediu:

“Testa aí para eu ver uma coisa”.

Alejo Pedregal, que é cineasta e escritor, afirmou, por sua vez:

"O liberalismo nunca teve uma definição melhor: em defesa da liberdade, está pronto para sufocar você.”

"We can even live without oxygen, but never without freedom"



Jair Bolsonaro, President of Brazil.

11/06/2022, Orlando FL, USA.



🗳️https://t.co/9taSaXwUYupic.twitter.com/AtQBo8iN0t
June 11, 2022





O mais grave da viagem de Bolsonaro aos EUA não foi a manifestação de ignorância, mas o pedido que fez ao presidente daquele país, Joe Biden, para que o ajude a derrotar Lula.

Uma reportagem da agência Bloomberg confirma o que muitos brasileiros já sabem: Jair Bolsonaro trabalha contra os interesses nacionais e, portanto, comete o crime de lesa-pátria. "O presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu ajuda ao presidente dos EUA, Joe Biden, em sua candidatura à reeleição durante uma reunião privada à margem de uma cúpula regional nesta semana, retratando seu oponente de esquerda como um perigo para os interesses dos EUA, segundo pessoas familiarizadas com o assunto", informa o jornalista Eric Martin, da Bloomberg.

"Durante a reunião desta quinta-feira, Biden destacou a importância de preservar a integridade do processo eleitoral democrático no Brasil e, quando Bolsonaro pediu ajuda, Biden mudou de assunto, disse uma das pessoas. Os comentários de Bolsonaro a Biden sobre seu rival, Luiz Inácio Lula da Silva, ecoaram suas advertências públicas sobre o ex-presidente de dois mandatos, segundo as pessoas, que pediram anonimato para discutir uma conversa privada. A assessoria de imprensa da presidência do Brasil não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, enquanto a assessoria de imprensa da Casa Branca se recusou a comentar imediatamente", acrescentou o jornalista.

Ao contrário de Bolsonaro, que entrega todas as riquezas nacionais, como fez com a Eletrobrás e pretende fazer com o pré-sal, Lula defende boas relações com os Estados Unidos, mas sem abrir mão da soberania nacional.

