Investigação descobre quem perfurou intestino de jovem após noite de luau e uso de LSD em praia de Guarapari

As versões da denúncia do MP e a apresentada pelo casal diferem

247 - A Polícia Civil concluiu que a namorada do jovem que acordou com um corte profundo na barriga e parte do intestino exposto na Praia do Ermitão, em Guarapari, no Espírito Santo, no dia 16 de janeiro, foi a autora dos ferimentos do estudante e que o casal estava sozinho no local. A reportagem é do portal G1.

A informação foi divulgada em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (27) e consta no relatório final do inquérito policial, que concluiu pelo indiciamento da namorada.

Após o indiciamento, a namorada foi denunciada pelo Ministério Público como autora da agressão e a Justiça aceitou tornando Lívia Lima Simões Paiva Pedra, de 20 anos, ré.As versões da denúncia do MP e a apresentada pelo casal diferem. O casal diz que foi atacado.

"Uma investigação difícil para a Polícia Civil. Tratava-se de um casal, um local ermo, de madrugada, não tinha testemunha, outras informações, a não ser o casal. Foi dificultada em relação a isso, mas o delegado reuniu informações para indiciar a moça por ela apresentar lesões nas mãos e o rapaz ter tido um corte grotesco. Chega a conclusão que possivelmente foi a moça, utilizando de elemento cortante, que retirou o intestino do rapaz. O ferimento que ela apresenta nas mãos, o corte, e ter somente os dois, leva a autoridade policial a entender que foi ela que praticou", disse o delegado-geral da Polícia Civil do ES, José Darcy Santos Arruda.

O delegado responsável pela investigação, Franco Malini, falou sobre os elementos que levaram ao indiciamento da jovem. Segundo ele, o corte deve ter sido feito com um caco de vidro."Um dos elementos que nos levaram a concluir é uma ligação que ela fez com a própria mãe. Tinha combinado um horário, porém não retornou. A partir de então a família começou a procurá-la. Somente 2h20 da manhã a mãe conseguiu contato com ela, ela atendeu, e foi quando a mãe relata que escutou a voz da filha, apenas, durante 50 minutos de ligação, e em alguns momentos escuta o rapaz falar 'Praia do Ermitão' e deduziu onde estavam", explicou.

O delegado indicou que os cortes que a namorada apresentava nas mãos indicam um ataque dela contra alguém.

