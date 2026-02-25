Irmão de Zezé de Camargo, que já foi preso duas vezes, se filia ao PL e será candidato

247 - O cantor sertanejo Werley José de Camargo, irmão da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, negocia sua filiação ao Partido Liberal (PL) com o objetivo de disputar uma vaga de deputado federal nas eleições de 2026. As informações foram divulgadas inicialmente pela coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Segundo a reportagem, Werley, conhecido artisticamente como Camargo, participou de uma reunião em Brasília com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, na tarde da última terça-feira (24), para avançar nas tratativas políticas. A sigla é presidida por Costa Neto e integra a base política ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com Valdemar, a intenção do partido é lançar o cantor como candidato a deputado federal pelo estado de Goiás, reduto eleitoral historicamente associado à família Camargo e ao cenário da música sertaneja.

O deputado federal Gustavo Gayer, uma das principais lideranças do PL goiano, confirmou que o processo ainda está em fase inicial. Segundo ele, há “muitas conversas para acontecer ainda”.

Trajetória artística e histórico pessoal

Além da relação familiar com a famosa dupla sertaneja, Werley José de Camargo construiu carreira musical própria e integrou uma dupla sertaneja com o cantor Marcelinho de Lima. Ao longo dos anos, também ganhou notoriedade por episódios fora dos palcos.

Em setembro de 2012, o músico foi detido durante uma operação policial contra jogos de azar ilegais em um bingo que funcionava no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele foi conduzido à delegacia junto com outras pessoas e liberado posteriormente. Conforme relato policial à época, Werley não apresentou resistência e afirmou que participava das apostas utilizando recursos próprios, dizendo ainda que retornaria ao local para jogar novamente.

O cantor também havia sido preso anteriormente, em 2007, após apresentação realizada no Hard Rock Café localizado no Shopping Alta Vila, em Nova Lima, na região metropolitana da capital mineira. Na ocasião, a Polícia Militar cumpriu uma decisão da 1ª Vara da Família de São Paulo que determinou sua prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia à ex-esposa.