Irmão de Zezé di Camargo que atacou Preta Gil após sua morte lança pré-candidatura pelo PL

247 - Wellington Camargo, irmão dos cantores Zezé di Camargo e Luciano, anunciou sua filiação ao PL e a intenção de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados por Sergipe nas eleições de 2026. A informação é do Metrópoles.

O cantor gospel afirmou que a decisão de entrar na disputa eleitoral atende a um plano antigo, alimentado “desde criança”, e que sua atuação parlamentar será voltada prioritariamente ao enfrentamento da violência. “A minha intenção é tentar conter um pouco a violência desse país. Eu fui vítima da violência. O Brasil acompanhou. E a gente tem que tentar conter para que isso não alcance os nossos lares”, disse.

A declaração faz referência ao sequestro que sofreu em 1999, quando passou 96 dias em cativeiro e teve parte da orelha cortada por criminosos — episódio que ganhou repercussão nacional e marcou sua trajetória pessoal. Segundo ele, a experiência reforçou a vontade de trabalhar por políticas públicas de segurança, um dos eixos centrais de sua pré-candidatura.

Wellington afirmou ainda que sua filiação ao PL integra um movimento estratégico para fortalecer a presença do partido no estado e ampliar sua futura bancada no Congresso. “Coloquei meu nome à disposição como parte de uma estratégia do PL para fortalecer a legenda em Sergipe e contribuir para a construção de um palanque sólido. Nosso objetivo é ajudar a eleger [o deputado federal] Rodrigo Valadares ao Senado e [o senador] Flávio Bolsonaro à Presidência”, declarou.

Recentemente, uma declaração de Welington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, sobre Preta Gil chocou as redes sociais. Em um vídeo, o cantor gospel descreveu a morte da cantora como um castigo divino. “Fiquei muito triste com isso, porém nós sabemos que a bíblia diz que de Deus não se escarnece. Vou botar um vídeo aqui para vocês verem o que ela falou de Deus. Vou botar um vídeo dela dizendo que dar o (ânus) é bom, é maravilhoso, e olha bem o onde foi a doença dela”, disse Camargo.

O vídeo gerou grande repercussão e críticas ao cantor.

O anúncio ocorre em um momento em que seu irmão, o sertanejo Zezé di Camargo, voltou a ser citado no noticiário após criticar publicamente a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Alexandre de Moraes (STF) na inauguração de um canal de notícias, gesto que motivou o cancelamento do especial de Natal que havia gravado para a emissora.