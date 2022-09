Irmãos assumem namoro e causam polêmica nas redes sociais: 'planejamos nos casar e adotar filhos'

Em um tuíte publicado no último dia 30, o usuário conhecido como Yulia disse não se importar com a opinião das pessoas edit

247- Um casal de irmãos causou polêmica nas redes sociais ao tornar pública a relação amorosa que cultivam. Em um tuíte publicado no último dia 30, o usuário conhecido como Yulia disse não se importar com a opinião das pessoas, já que a troca de afeto “é consensual” e ambos são adultos. A revelação gerou críticas por parte dos internautas, mas também houve quem apoiasse o incesto — atividade sexual entre membros de uma família ou entre parentes que possuem uma relação de consanguinidade. A reportagem é do portal Extra.

“Depois de manter tanto nossos afetos às escondidas (principalmente da nossa família) nós finalmente decidimos oficializar isso”, escreveu o jovem, completando que enxerga a irmã “como uma mulher, apesar de ter crescido ao lado dela” e que “não tem nada melhor que amar amorosamente alguém que você conhece tão bem e sente tanta intimidade”.

O jovem ainda garantiu que os dois estão muito felizes, e que pretendem casar e ter filhos. “Nós compartilhamos desse sentimento e estamos muito contentes com isso, planejamos nos casar e adotar filhos. Afinal, nós nos amamos e nos desejamos mutualmente”, finalizou.

Nos comentários, pessoas criticaram a exposição do casal. Um usuário comentou: ”é pecado grave, amigo”. Outra escreveu: “o mundo está acabando mesmo. Me perdoa mas, isso não é normal desejar o próprio sangue”

No entanto, alguns perfis defenderam o romance entre os irmãos. “Se vocês são maiores e os dois querem, tem problema nenhum (sic). Na verdade, foi uma prática muito comum durante 5 mil anos de humanidade”, disse um internauta.

Atualmente, o incesto não é considerado crime no Brasil, a menos que envolva menores de 14 anos, quando passa a ser enquadrado como estupro de vulnerável. O Código Civil, por sua vez, apenas proíbe as uniões civis entre parentes próximos por sangue ou afinidade.

