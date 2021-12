J.K. Rowling, autora de Harry Potter, volta a ser criticada por comentários transfóbicos

Apoie o 247

247 - A escritora J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, foi novamente criticada após publicar comentários considerados transfóbicos nas redes sociais. No domingo, 12, Rowling compartilhou um texto publicado no “The Times”, relatando as críticas que a polícia do país vem recebendo após divulgar que passariam a registrar os estupros cometidos por pessoas com genitais masculinos como crimes realizados por mulheres - na situação em que a pessoa acusada se identifique desta forma.

A escritora comentou o artigo: “Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. O indivíduo com pênis que estuprou você é uma mulher.”

Assim como outros internautas, o youtuber Felipe Neto criticou o comentário da autora. “Eu não sei o que aconteceu na vida da JK Rowling, mas é completamente incompreensível que ela decidiu atacar mulheres trans como objetivo de vida, lutando para que não sejam consideradas mulheres”, escreveu no Twitter.

E não é meu lugar falar desse assunto, mas é tanto ataque dela q não consigo ficar quieto.



Adoraria ver pontos de vista q corroborassem com o q a Rowling diz, mas só encontro isso de interlocutores da extrema direita q querem invalidar toda pessoa trans.



Sobe um ódio... — Felipe Neto (@felipeneto) December 13, 2021

A autora de Harry Potter já havia sido criticada por outras declarações. Em junho de 2020, ela ironizou o título de um artigo da “Devex” chamado “Criando um mundo mais igualitário pós-Covid-19 para pessoas que menstruam”.

“‘Pessoas que menstruam’. Tenho certeza de que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajuda? Wumben? Wimpund? Woomud? “, escreveu Rowling, fazendo trocadilhos intencionais com a palavra woman (mulher, em inglês), lembra a CNN.

