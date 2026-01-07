Janela de ônibus se solta, jovem cai em rodovia e morre no litoral de São Paulo

247 - Uma jovem de 26 anos morreu após cair de um ônibus municipal em movimento, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, depois que a janela do veículo se desprendeu enquanto ela estava apoiada no vidro. A vítima foi identificada como Renata Yassu Nakama. O acidente ocorreu no dia 2 de janeiro, e a morte foi confirmada na segunda-feira (5).

As informações são do Metrópoles, que apurou que Renata permaneceu internada desde o dia do acidente, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O caso provocou comoção na cidade e levantou questionamentos sobre as condições de segurança do transporte público municipal.

Segundo relatos, a jovem estava sentada no ônibus quando se apoiou em uma das janelas. A estrutura cedeu repentinamente, fazendo com que ela fosse arremessada para fora do veículo e caísse na Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, via que liga os municípios de Ubatuba e Bertioga.

Após a queda, Renata foi socorrida e encaminhada ao Hospital de São Sebastião, onde permaneceu internada por cerca de três dias. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu às lesões provocadas pelo impacto.

Prefeitura notifica empresa responsável

O transporte coletivo de São Sebastião é operado pela empresa Santa Cecília Turismo Ltda (Sancetur). Em nota, a Prefeitura informou que a concessionária é responsável pela operação do serviço, pela conduta técnica, pela equipe envolvida e pelo cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança.

De acordo com o município, a empresa foi formalmente notificada e deverá apresentar esclarecimentos detalhados sobre o ocorrido. Entre os documentos exigidos estão registros operacionais, procedimentos adotados após o acidente e informações sobre as medidas preventivas existentes para garantir a segurança dos passageiros.

Procurada, a Sancetur informou que não irá se manifestar sobre o caso.

Nota de pesar

Em comunicado oficial, a Prefeitura de São Sebastião lamentou a morte da jovem. “A Prefeitura de São Sebastião manifesta profundo pesar pelo falecimento de Renata Yassu Nakama, ocorrido após acidente envolvendo um ônibus do transporte público municipal”, diz a nota divulgada pela administração.

O texto também expressa solidariedade à família e aos amigos da vítima. “Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com os familiares, amigos e todos que sofrem com essa irreparável perda, expressando suas mais sinceras condolências.”

O caso deve ser apurado para esclarecer as circunstâncias do desprendimento da janela e eventuais responsabilidades pelo acidente que resultou na morte da jovem.