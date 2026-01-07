TV 247 logo
      Janela de ônibus se solta, jovem cai em rodovia e morre no litoral de São Paulo

      Uma jovem de 26 anos morreu após cair de um ônibus municipal em movimento

      Segundo relatos, Renata Yassu Nakama estava apoiada em uma das janelas do veículo. O vidro se desprendeu e a jovem caiu na rodovia. (Foto: Reprodução)

      247 - Uma jovem de 26 anos morreu após cair de um ônibus municipal em movimento, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, depois que a janela do veículo se desprendeu enquanto ela estava apoiada no vidro. A vítima foi identificada como Renata Yassu Nakama. O acidente ocorreu no dia 2 de janeiro, e a morte foi confirmada na segunda-feira (5).

      As informações são do Metrópoles, que apurou que Renata permaneceu internada desde o dia do acidente, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O caso provocou comoção na cidade e levantou questionamentos sobre as condições de segurança do transporte público municipal.

      Segundo relatos, a jovem estava sentada no ônibus quando se apoiou em uma das janelas. A estrutura cedeu repentinamente, fazendo com que ela fosse arremessada para fora do veículo e caísse na Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, via que liga os municípios de Ubatuba e Bertioga.

      Após a queda, Renata foi socorrida e encaminhada ao Hospital de São Sebastião, onde permaneceu internada por cerca de três dias. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu às lesões provocadas pelo impacto.

      Prefeitura notifica empresa responsável

      O transporte coletivo de São Sebastião é operado pela empresa Santa Cecília Turismo Ltda (Sancetur). Em nota, a Prefeitura informou que a concessionária é responsável pela operação do serviço, pela conduta técnica, pela equipe envolvida e pelo cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança.

      De acordo com o município, a empresa foi formalmente notificada e deverá apresentar esclarecimentos detalhados sobre o ocorrido. Entre os documentos exigidos estão registros operacionais, procedimentos adotados após o acidente e informações sobre as medidas preventivas existentes para garantir a segurança dos passageiros.

      Procurada, a Sancetur informou que não irá se manifestar sobre o caso.

      Nota de pesar

      Em comunicado oficial, a Prefeitura de São Sebastião lamentou a morte da jovem. “A Prefeitura de São Sebastião manifesta profundo pesar pelo falecimento de Renata Yassu Nakama, ocorrido após acidente envolvendo um ônibus do transporte público municipal”, diz a nota divulgada pela administração.

      O texto também expressa solidariedade à família e aos amigos da vítima. “Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com os familiares, amigos e todos que sofrem com essa irreparável perda, expressando suas mais sinceras condolências.”

      O caso deve ser apurado para esclarecer as circunstâncias do desprendimento da janela e eventuais responsabilidades pelo acidente que resultou na morte da jovem.

