Jogar sal no vaso sanitário vira tendência nas redes sociais; prática é positiva?

247 - Jogar sal no vaso sanitário virou uma tendência nas redes sociais e tem despertado a curiosidade de usuários que buscam alternativas mais simples e sustentáveis para a limpeza doméstica. Vídeos com o passo a passo do método se espalharam por plataformas como Instagram e TikTok, apresentando a prática como uma forma eficaz de eliminar germes e impurezas sem recorrer a produtos químicos agressivos.

O uso do sal no vaso sanitário auxilia na desinfecção profunda da cerâmica, ajudando a eliminar bactérias e microrganismos que se acumulam com o uso diário. Em contato com a superfície do vaso e combinado a outros ingredientes, o mineral contribui para a decomposição de resíduos orgânicos e do calcário, comuns nessa área da casa.

Especialistas ouvidos pela reportagem do jornal O Globo recomendam que o procedimento seja feito ao menos uma vez por mês ou, em casos de uso mais intenso do banheiro, a cada duas semanas. A periodicidade é considerada importante porque o banheiro é um dos ambientes mais suscetíveis à proliferação de germes dentro de uma residência.

A receita compartilhada nas redes sociais utiliza ingredientes simples e de fácil acesso. Para o preparo, são necessários 250 gramas de sal fino, 250 gramas de bicarbonato de sódio e 25 colheres de sopa de óleo neutro. O bicarbonato funciona como abrasivo e branqueador natural, enquanto o óleo ajuda a unir os ingredientes e facilita a distribuição da mistura pelas paredes do vaso.

Segundo a explicação divulgada, a combinação dos componentes provoca uma reação química capaz de atacar manchas orgânicas e resíduos minerais. "O preparo é simples: basta despejar todos os ingredientes no vaso sanitário", descreve o material analisado pela reportagem. A orientação é garantir que a mistura cubra o máximo possível da superfície interna da privada.

Após a aplicação, o método exige um período de espera para que a ação de limpeza seja efetiva. Conforme a recomendação, a mistura deve permanecer no vaso durante a noite. “É preciso aguardar durante a noite para que a reação química ocorra e quebre as impurezas aderidas”, afirma o texto que circula nas redes sociais.

No dia seguinte, a limpeza é finalizada com água fervente. O usuário deve aquecer uma vasilha até a ebulição e despejar a água quente sobre o vaso, o que ajuda a remover os resíduos soltos durante o período de repouso da mistura.Há ainda uma etapa opcional para quem deseja potencializar o resultado e melhorar o aroma do ambiente. “Recomenda-se cortar um limão ao meio e espremer o suco diretamente sobre o vaso sanitário”, orienta o material. Além de deixar um cheiro mais fresco, o limão contribui para o brilho da porcelana e reforça a ação antibacteriana.

Além da eficácia na limpeza, o método caseiro tem sido apontado como uma alternativa com menor impacto ambiental, já que reduz o uso de produtos industrializados e evita a exposição a vapores tóxicos comuns em alguns desinfetantes químicos.