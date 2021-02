Joice Hasselmann acusa Carla Zambelli de roubar seus vestidos

"São as únicas elegantes que ela [Zambelli] usa, inclusive um lindo macacão preto. Já as cafonas são dela mesmo", atacou Joice Hasselmann edit

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) acusou em suas redes socias a também parlamentar bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) de roubar seus vestidos.

"São as únicas elegantes que ela usa, inclusive um lindo macacão preto. Já as cafonas são dela mesmo", alfinetou Joice.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo, tudo começou com um comentário do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) no Twitter em que ele diz que Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e também parlamentar, quer colocar Carla Zambelli no lugar de Joice na comunicação da Câmara dos Deputados.

"A Carla sempre quis ser a Joice, a inveja dela só não maior do que a alma podre , ruim e cínica. Joice abre o olho", escreveu Frota.

Joice então comentou: "Isso eu sempre soube @77_frota [Frota]. Antes ela camuflava como “admiração”. Depois q se elegeu com meus votos tirou as garrinhas de fora. É tão cínica q copia até poses de FOTOS e tem a cara de pau de usar roupas MINHAS que emprestei no passado e que ela nunca devolveu. LIXO HUMANO".

Depois, respondeu a um comentário feito pela colunista no próprio Twitter: "Hahahaha. Quer que eu descreva as peças @monicabergamo? São as únicas elegantes que ela usa, inclusive um lindo macacão preto. Já as cafonas são dela mesmo".

Carla Zambelli então respondeu: "Na verdade ela tinha dado de presente. E eu usei no dia que recebi o prêmio por votação popular de melhor deputada do @congressoemfoco, foto abaixo. Mas vou mandar devolver amanhã mesmo, já que voltou a caber nela, deve estar com saudades do macacão, tadinha".​

