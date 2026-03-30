Jornalista grava vídeo denunciando homofobia praticada por vizinhos em prédio: "bichinha"

247 - O jornalista Fernando Oliveira, amplamente conhecido como Fefito, utilizou suas redes sociais no último domingo (30/3) para denunciar uma série de ataques homofóbicos e episódios de coação que vem sofrendo no condomínio onde reside, em São Paulo. Em um relato sensível e firme publicado no Instagram, o apresentador do programa TV Fama detalhou como a intolerância tem afetado sua rotina e a de seus familiares.

As informações foram publicadas originalmente pela coluna de Fábia Oliveira, no portal Metrópoles. De acordo com o comunicador, a situação escalou durante o último final de semana, quando ele foi alvo de intimidação direta através do interfone de sua própria residência em horários impróprios.

"Cansa ser forte. Cansa. Estou exausto. Mas não baixo a cabeça pra esse tipo de preconceito. Sempre bom lembrar: homofobia é crime", desabafou o jornalista na legenda da publicação, reforçando que, embora já tenha enfrentado diversas formas de violência ao longo da carreira, a recorrência do preconceito ainda gera profundo desgaste emocional.

Fefito explicou que as agressões não se limitaram à sua orientação sexual, atingindo também sua irmã, que auxilia na administração de questões burocráticas do prédio. "Ontem [sábado, 28/3], na minha casa, era uma da manhã, meu interfone tocou. Era algum morador do meu condomínio, sussurrando. Primeiro ofendeu minha irmã, que fica no grupo do condomínio para administrar essas burocracias, chamando ela de coisas horrorosas", relatou o apresentador.

Visivelmente abalado, mas decidido a não se calar, o jornalista questionou a persistência desse tipo de comportamento na sociedade atual e o impacto psicológico que as ameaças causam. "Estou sofrendo homofobia no meu prédio. Esse vídeo não tem roteiro. Esse vídeo eu não desabafo. Eu já sofri todo tipo de homofobia, já sofri até ameaças de morte. Mas a gente nunca se acostuma com essas coisas?", indagou.

O caso de Fernando Oliveira se soma a uma série de episódios recentes de intolerância reportados por figuras públicas, acendendo o debate sobre a segurança e o respeito à diversidade em ambientes privados e residenciais. Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre a identificação formal do autor das ofensas junto às autoridades policiais ou à administração do condomínio.