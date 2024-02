José Dirceu está internado com pneumonia em SP

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado federal José Dirceu (PT) foi internado no Hospital Sírio-Libanês com pneumonia na segunda-feira (26), segundo boletim médico. Em fevereiro do ano passado, Dirceu também havia sido hospitalizado. Na ocasião, passou cinco dias internado em um hospital de Brasília, após ter sido submetido a um procedimento neurocirúrgico.

"Ele encontra-se estável e não tem previsão de alta. O paciente está sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho", informou o comunicado do hospital da capital paulista, de acordo com o G1.

