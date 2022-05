José Padilha: "Wagner Moura, você tinha toda a razão sobre a Lava Jato"

"Eu diria que o Wagner teve muito mais clareza que eu com relação à natureza da Lava Jato", reconhece edit

247- O cineasta José Padilha anda fazendo uma autocrítica. Primeiro, em relação a criação da serie "O mecanismo", de 2018, em que coloca Sérgio Moro como um dos heróis na Operação Lava Jato. Ele se diz decepcionado com o juiz. As informações são do portal Yahoo.

"Eu diria que o Wagner teve muito mais clareza que eu com relação à natureza da Lava Jato. E eu tive mais clareza que ele com relação ao PT. Os dois estavam errados, na minha opinião. Mas é uma burrice você criar picuinha e estresse com um amigo por divergências em torno de política. Eu dou meu braço a torcer, e digo aqui: Wagner, você tinha toda a razão sobre a Lava Jato. Sem problema nenhum".

