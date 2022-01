Jovem achada morta após avisar pai que tinha se acidentado estava a 1 km do carro

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de Águas de Santa Bárbara (SP) investiga a morte da jovem Kathia Fernandes Oliveira, de 22 anos. Ela desapareceu na noite de segunda-feira (10) depois de ligar para o pai e contar que havia sofrido um acidente. A reportagem é do portal G1.

O carro da jovem foi achado no dia seguinte dentro do Rio Novo, entre Águas de Santa Bárbara e Iaras. Nesta quinta-feira (13), o corpo de Kathia também foi encontrado no rio, a cerca de um quilômetro do local onde estava o veículo.

Kathia Fernandes Oliveira desapareceu na noite do dia 10 de janeiro, depois que saiu da casa onde morava, em Óleo (SP), para se encontrar com um rapaz em Iaras.

Às 20h49, a jovem fez uma ligação para o pai, contando que tinha sofrido um acidente. A família disse que a ligação estava ruim e que não conseguiu retornar a chamada.

Por conta disso, parentes começaram a fazer buscas e entraram em contato com amigos da jovem, mas não tiveram sucesso. O desaparecimento de Kathia foi registrado no dia 11.

O carro de Kathia foi encontrado no fim da tarde do dia 11 dentro do Rio Novo, às margens da Rodovia Vicinal Jair Gilberto Campaneti.

Isso ocorreu depois que a família descobriu que a jovem tinha abastecido o carro em Manduri e estava indo para Iaras. Os parentes fizeram o percurso, encontraram vestígios do veículo e acionaram a polícia.

Os bombeiros retiraram o carro de dentro do rio (veja no vídeo acima) e fizeram buscas pela jovem, mas nada foi encontrado nos dias 11 e 12.

O corpo de Kathia foi localizado na tarde do dia 13, dentro do Rio Novo, a cerca de um quilômetro do local onde o carro estava.

Os bombeiros foram acionados para retirar o corpo do rio e ele foi levado pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML). O corpo estava em avançado estado de decomposição.

