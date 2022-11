Jovem chega a local de prova do Enem no horário correto, sai para fumar encontra portão fechado (vídeo)

Apoie o 247

247 - A estudante e candidata do Enem Sarah Vivian Gomes, de 20 anos, perdeu a edição 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio por um minuto de atraso. Ela havia chegado ao local de prova às 12h50, 10 minutos antes do fechamento dos portões, mas saiu do local para fumar e, quanto tentou voltar, às 13h, encontrou os portões fechados. A reportagem é do portal G1.

"Eu cheguei faltando 10 minutos, queria entrar no último minuto, inclusive. Trouxe tudo direitinho, documentos, canetas, e aí fui fumar um cigarro aqui fora. Quando faltava um minuto, fui entrar, porque o portão é bem aqui [ao lado de onde ela fumava]. Ia só entrar e o cara não deixou entrar", relatou a estudante.

Os portões para entrar no local de prova do Enem são fechados às 13h, em todo o Brasil, no horário de Brasília.

A candidata se emocionou e chorou após ao lembrar que havia estudado e se preparado para o exame durante o ano. "Estudei o ano todo, me preparei tanto, estudei, faltava um minuto no meu celular e ele não me deixou entrar. É um pouco frustrante, mas estou de boa, faz parte, né?", disse.

Jovem chega 10 minutos antes dos portões fecharem, decide fumar um cigarro, se atrasa e perde prova.





