Jovem confessa ter matado padre após suposta coerção sexual em Mato Grosso do Sul

247 - Um jovem de 18 anos confessou ter matado o padre Alexsandro da Silva Lima, de 43 anos, em Mato Grosso do Sul, alegando ter reagido após ser forçado a realizar um ato sexual. As informações foram divulgadas no Metrópoles.

De acordo com os relatos prestados à polícia, Leanderson de Oliveira Júnior afirmou que utilizou uma marreta e uma faca para desferir os golpes que mataram o religioso. Após o crime, ele fugiu levando o Jeep Renegade da vítima, com a intenção de vender o veículo por cerca de R$ 40 mil no Paraguai, segundo depoimento oficial.

A polícia informou que Leanderson disse ter conhecido o padre por meio de seu ex-cunhado. Em seu depoimento, relatou que o religioso costumava se aproximar de jovens da região e se apresentava apenas como “Alex”. De acordo com o jovem, o padre abordava estudantes na porta de escolas locais e oferecia pequenas quantias em dinheiro em troca de encontros. A corporação ainda não comentou publicamente essa parte da narrativa, que é investigada.

O padre Alexsandro, cujo desaparecimento havia sido registrado no início da semana, foi encontrado morto com sinais de violência. O crime, descrito pela própria polícia como “extremamente brutal”, incluiu golpes de marreta e facadas, além de o corpo ter sido enrolado em um tapete antes de ser abandonado. As motivações alegadas pelo suspeito, assim como a veracidade de suas afirmações, seguem em apuração.

O caso reacendeu debates na região sobre possíveis vulnerabilidades de jovens a situações de coerção, além de levantar questionamentos sobre a abordagem de figuras religiosas em comunidades pequenas. A Diocese local ainda não emitiu nota oficial até o momento desta publicação.

Leanderson permanece preso enquanto a Polícia Civil reúne elementos para concluir o inquérito, que deve apontar se houve premeditação, legítima defesa ou outra motivação para o homicídio. A investigação também vai analisar o histórico de ambos e ouvir outras testemunhas que possam esclarecer o relacionamento entre o suspeito e o padre.

As autoridades reforçaram que todas as versões estão sendo examinadas e que novas informações devem ser divulgadas conforme o caso avance.