      Jovem confessa ter matado padre após suposta coerção sexual em Mato Grosso do Sul

      As autoridades reforçaram que todas as versões estão sendo examinadas e que novas informações devem ser divulgadas conforme o caso avance

      A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou ao bispo da diocese de Dourados (MS), dom Henrique Aparecido de Lima, uma “Nota de Pesar” pelo falecimento do padre Alexsandro da Silva Lima  (Foto: Reprodução/ • CNBB)

      247 - Um jovem de 18 anos confessou ter matado o padre Alexsandro da Silva Lima, de 43 anos, em Mato Grosso do Sul, alegando ter reagido após ser forçado a realizar um ato sexual. As informações foram divulgadas no Metrópoles. 

      De acordo com os relatos prestados à polícia, Leanderson de Oliveira Júnior afirmou que utilizou uma marreta e uma faca para desferir os golpes que mataram o religioso. Após o crime, ele fugiu levando o Jeep Renegade da vítima, com a intenção de vender o veículo por cerca de R$ 40 mil no Paraguai, segundo depoimento oficial.

      A polícia informou que Leanderson disse ter conhecido o padre por meio de seu ex-cunhado. Em seu depoimento, relatou que o religioso costumava se aproximar de jovens da região e se apresentava apenas como “Alex”. De acordo com o jovem, o padre abordava estudantes na porta de escolas locais e oferecia pequenas quantias em dinheiro em troca de encontros. A corporação ainda não comentou publicamente essa parte da narrativa, que é investigada.

      O padre Alexsandro, cujo desaparecimento havia sido registrado no início da semana, foi encontrado morto com sinais de violência. O crime, descrito pela própria polícia como “extremamente brutal”, incluiu golpes de marreta e facadas, além de o corpo ter sido enrolado em um tapete antes de ser abandonado. As motivações alegadas pelo suspeito, assim como a veracidade de suas afirmações, seguem em apuração.

      O caso reacendeu debates na região sobre possíveis vulnerabilidades de jovens a situações de coerção, além de levantar questionamentos sobre a abordagem de figuras religiosas em comunidades pequenas. A Diocese local ainda não emitiu nota oficial até o momento desta publicação.

      Leanderson permanece preso enquanto a Polícia Civil reúne elementos para concluir o inquérito, que deve apontar se houve premeditação, legítima defesa ou outra motivação para o homicídio. A investigação também vai analisar o histórico de ambos e ouvir outras testemunhas que possam esclarecer o relacionamento entre o suspeito e o padre.

