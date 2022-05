Jovem inicia remoção de tatuagem feita por ex: “Me sinto livre” (vídeo)

Tayane Caldas, de 18 anos, ganhou o tratamento no rosto e em áreas íntimas após causar comoção nas redes sociais com a sua história edit

Metrópoles - Tayane Caldas, de 18 anos, iniciou o processo de remoção da tatuagem no rosto feita à força pelo ex-namorado. A jovem de Taubaté (SP), ganhou o tratamento no rosto e em áreas íntimas após causar comoção nas redes sociais com a sua história.

Ao fim da primeira sessão do procedimento, questionada sobre como se sentia, ela disse: “Sensação de alívio, de felicidade, um começo para mim, de me sentir livre”.

O caso se tornou público depois que a mãe de Tayane foi à polícia denunciar o ex-namorado da filha por ter tatuado o nome dele no rosto da menina.

Gabriel Coelho, de 20 anos, foi preso, e a polícia investiga o caso. O rapaz descumpriu duas medidas protetivas contra a jovem e não podia se aproximar dela.

Em depoimento, Tayane contou que foi sequestrada pelo ex e mantida em cárcere privado. Segundo ela, Gabriel também a agrediu.

