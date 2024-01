Jovem que teve grave reação alérgica ao cheirar pimenta tem piora no estado de saúde

Apoie o 247

247 - A mãe de Thais Medeiros, jovem que teve grave reação alérgica após cheirar um vidro com uma pimenta chamada de “bode”, na casa de seu namorado, disse que a filha teve piora no estado de saúde. Segundo Adriana Medeiros, a filha está apresentando muita febre, diarreia e secreções. Ela também desabafou sobre a angústia de ver a filha em situação delicada. As informações são do G1.

“Eu daria a minha vida em troca da sua, trocaria tudo só para ter você de volta ao nosso lado [...] Estou de alma mutilada, coração dilacerado, meus olhos já não tem mais brilho e a minha vida sem sentido, mas continuo pedindo que Deus tenha compaixão e restaure sua vida”, desabafou Adriana.

Thais foi internada em estado gravíssimo no dia 17 de fevereiro de 2023, depois de passar mal ao sentir o cheiro da pimenta. Desde então, a jovem tenta se recuperar de um edema cerebral.

