Judeu de quipá é espancado por nazistas em Jaguariúna (SP)

247 - Um homem judeu de 57 anos foi brutalmente espancado por um grupo antissemita em Jaguariúna, interior de São Paulo. Ele caminhava em direção à rodoviária de Jaguariúna usando quipá.

Segundo informações da Buzz Feed News, ele estava a caminho de Campinas, onde fica a sinagoga que frequenta.

Ele relatou ao site: "foi tudo muito rápido. Quando eu vi, um deles já estava bloqueando a minha passagem. Ele me agarrou pelo pescoço. Um me deu um chute no testículo. Quando eu me abaixei de dor, me deu um soco de baixo para cima no rosto, quebrando minha prótese dentária e meus dentes, e machucando minha boca."

Segundo a vítima, os agressores disseram ainda que “Hitler deveria ter matado mais judeus”. Eles rasgaram o quipá do homem com um canivete e fugiram.