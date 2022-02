‘Judias e Judeus de Esquerda’ criticam Monark, Kim Kataguiri, Glenn Greenwald e Rui Costa Pimenta

Em nota, entidade judaica pede a cassação do deputado federal que concordou com Monark sobre a legalidade de um partido nazista edit

247 - O coletivo Judias e Judeus de Esquerda criticou em nota as posições de Monark, apresentador do Flow Podcast, e do deputado federal Kim Kataguiri (Podemos-SP) por defenderam a legalidade de um partido nazista no Brasil. O texto pede ainda a “cassação do mandato deste deputado, afinal atitude caracteriza nada menos do que o crime de apologia ao nazismo”.

Além dos autores do discurso, a entidade criticou também quem reverberou as falas, como Glenn Greenwald nas redes sociais e Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. “O primeiro já vem demonstrando sua face negacionista há tempos, sobretudo através do apoio ao discurso anticientífico das pessoas contrárias à vacina. E Pimenta, que sob o pseudo-argumento de ‘liberdade de expressão irrestrita’ publicamente se posicionou contra a ilegalidade do fascismo e do nazismo”, explicam os signatários.

Por fim, o coletivo lembra que o podcast Flow convidou o sr. André Lajst a ser entrevistado como uma forma de compensar a comunidade judaica após o estrago. “Deixamos claro que este senhor não nos representa absolutamente enquanto Judeus de Esquerda. Seus posicionamentos demonstrados ao longo dos últimos anos claramente nos separam dele em termos ideológicos e, desta forma, nos distanciamos também de seus posicionamentos”, posicionam-se.

Leia a íntegra:

Nós Judias e Judeus de Esquerda vimos a público para deixar claro nossa repulsa acerca não somente do episódio ocorrido no podcast Flow, mas também em relação aos estapafúrdios apoios que o youtuber Monark recebeu subsequentemente.

Não precisamos nos estender sobre o quão absurda é a defesa do youtuber de que haja liberdade de expressão a ideias nazistas, afinal qualquer pessoa com um mínimo de consciência compreende o nível de insensatez e perversidade que isto caracteriza. Pela linha de pensamento de Monark, não há limites para a liberdade de expressão. Então apologia ao estupro e à pedofilia, por exemplo, deveriam entrar também dentro da esfera desta “liberdade”.

Mas não nos limitamos a repudiar Monark, um cidadão que já provou inúmeras vezes possuir capacidade intelectual limitadíssima. Consideramos que o pior deste cenário foi o posicionamento do deputado Kim Kataguiri, que não somente concordou com a defesa da legalização de um partido nazista no Brasil, como complementou dizendo que acha errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo. O Brasil e qualquer país no mundo não pode ter representantes políticos desta estirpe. Por isso requeremos a cassação do mandato deste deputado, afinal atitude caracteriza nada menos do que o crime de apologia ao nazismo.

Queremos ainda mencionar nosso pleno desgosto pelos apoios ao posicionamento de Monark e Kataguiri demonstrados publicamente tanto pelo jornalista Glenn Greenwald, quanto pelo partido PCO e sobretudo seu presidente Rui Costa Pimenta. O primeiro já vem demonstrando sua face negacionista há tempos, sobretudo através do apoio ao discurso anticientífico das pessoas contrárias à vacina. E Pimenta, que sob o pseudo-argumento de “liberdade de expressão irrestrita” publicamente se posicionou contra a ilegalidade do fascismo e do nazismo.

Por fim, ainda um alerta: o podcast Flow acaba de convidar o sr. André Lajst a ser entrevistado. Deixamos claro que este senhor não nos representa absolutamente enquanto Judeus de Esquerda. Seus posicionamentos demonstrados ao longo dos últimos anos claramente nos separam dele em termos ideológicos e, desta forma, nos distanciamos também de seus posicionamentos.

Como Judeus de Esquerda comprometidos com a Democracia, a Justiça Social e os Direitos Humanos, na luta perene contra o Bolsonarismo no Brasil e pelo entendimento e trabalho conjunto entre judeus e palestinos no Oriente Médio, deixamos clara a nossa posição.

Sem mais,



Jean Goldenbaum

Milton Blay

Pietro Nardella-Dellova

Pelo Grupo Judias e Judeus de Esquerda

