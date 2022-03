Judiciário manda Havan afastar funcionários não vacinados contra a covid-19

Apoie o 247

247 - A juíza Denise Ferreira Bartolomucci, da 2.ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, atendeu a um pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT) e determinou que a rede de lojas Havan, do empresário bolsonarista Luciano Hang, afastar todos os funcionários não vacinados contra a covid-19 na região do Vale do Paraíba. A decisão é liminar e ainda pode ser revertida.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a empresa foi notificada nessa quinta-feira (17) e o prazo para a adequação é de 48 horas. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 5 mil.

A CPI da Covid, que terminou em outubro, pediu um indiciamento do empresário bolsonarista por disseminação de fake news (incitação ao crime).

Em sua decisão, a magistrada afirmou que o empregador tem o dever de 'zelar pela saúde e segurança de seus empregados'. A juiza também cita o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em dezembro de 2020, autorizou a obrigatoriedade da imunização contra o novo coronavírus.

De acordo com o Judiciário, os funcionários que se recusarem a tomar a vacina devem ser colocados em trabalho remoto. A exceção é para quem apresentar ‘declaração médica com contraindicação justificada’.

