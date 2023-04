Julia Faustyna pede desculpas para pais de Madeleine McCann: "não era minha intenção trazer tristeza"

Julia Faustyna, a jovem polonesa de 21 anos, ficou conhecida mundialmente e criou uma conta no Instagram para o compartilhamento de semelhanças com a criança desaparecida edit

247 - Julia Faustyna, a jovem polonesa de 21 anos que acreditava ser Madeleine McCann, fez um pedido de desculpas aos pais da menina inglesa que desapareceu em uma praia de Portugal aos três anos, em 2007.

Faustyna ficou conhecida mundialmente e ganhou as manchetes após criar uma conta no Instagram chamada "@IamMadeleineMcCann", onde compartilhava semelhanças com a criança desaparecida e pedia ajuda para descobrir sua verdadeira identidade.

Mas um teste de DNA recente comprovou que Julia não é Madeleine. "Ela é 100% polonesa, com certeza", disse Fia Johansson, médium e investigadora particular da jovem. "Ela tem pequenas porcentagens lituana e russa, mas os resultados mostram que ela é polonesa", afirmou.

