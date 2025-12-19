Justiça concede medida protetiva para ex-esposa de Paulo Miklos

247 - A Justiça de São Paulo concedeu uma medida protetiva que impede o músico Paulo Miklos, ex-integrante dos Titãs, de se aproximar ou manter qualquer forma de contato com a ex-esposa, a diretora e produtora audiovisual Renata Galvão. As informações foram publicadas pelo Metrópoles.

O casal esteve junto por cerca de dez anos, e, segundo a defesa de Renata, a relação teria sido marcada por conflitos que agora estão sob investigação. Os advogados da diretora afirmam que ela está “abalada” e ressaltam que a concessão da medida protetiva busca garantir sua segurança enquanto os fatos são apurados.

Paulo Miklos anunciou o fim do casamento em junho deste ano, por meio de suas redes sociais, informando que a separação ocorreu em setembro de 2024. Desde então, o processo de divórcio segue na Justiça.

Os representantes do músico negaram veementemente as acusações atribuídas a ele. Em nota, a defesa afirmou que “lamenta que fatos mentirosos tenham sido atribuídos ao Paulo, comunicados ao Judiciário e ilegalmente vazados com a única intenção de atingir a reputação do artista”.

O advogado Roberto Pagliuso reforçou que as investigações irão comprovar o que chamou de “absoluta inconsistência das acusações”. Segundo ele, “os fatos noticiados sugerem um enredo criminal que não existe, servindo de manobra estratégica na ação de divórcio proposta por Paulo. Importante destacar que as ações correm em sigilo”.

Até o momento, detalhes da investigação não foram divulgados oficialmente devido ao caráter sigiloso do processo. A medida protetiva segue válida enquanto a Justiça analisa o caso.