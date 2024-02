Justiça determina retorno de jovem que matou amiga à faculdade de onde foi expulsa

Apoie o 247

247 - A Justiça decidiu autorizar o retorno da jovem que matou a amiga na Faculdade São Leopoldo Mandic, em São Paulo, após sua expulsão do curso de medicina no dia 16 deste mês. Conforme a decisão do juiz Haroldo Nader, da 6ª Vara Federal de Campinas (SP), a estudante deve ser aceita de volta ao curso em até dois dias. As informações são do G1.

"Defiro a liminar para determinar à autoridade impetrada que reintegre a impetrante no curso de medicina em que está matriculada, sem qualquer prejuízo acadêmico pelos dias em que não o pode frequentar em razão do ato impetrado", diz.

À época da expulsão, a faculdade justificou que “a presença da aluna gerou um clima interno de grande instabilidade no ambiente acadêmico. Com base no Regimento Interno da Instituição e no Código de Ética do Estudante de Medicina, publicado pelo CFM (Conselho Federal de Medicina), decidiu pelo desligamento da aluna”.

Isabele Guimarães Ramos morreu com um tiro na cabeça em um condomínio de luxo em Cuiabá, em 2020.

