Justiça nega alegação de pobreza de Andressa Urach em ação contra Universal

247 - “A Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou a alegação de pobreza da modelo Andressa Urach e determinou que ela pague cerca de R$ 14 mil em honorários aos advogados da Igreja Universal”, informa o jornalista Rogério Gentile em sua coluna no portal UOL.

“A decisão foi tomada em um dos processos que Andressa move contra a Universal na tentativa de reaver cerca de R$ 2 milhões em doações feitas à instituição entre 2015 e 2019”, explica.

O jornalista ainda informa que “a modelo declarou que foi ‘abduzida’ pela Igreja após um problema grave de saúde e que, ‘iludida pelas promessas de solução espiritual’, passou a contribuir financeiramente com a Universal, o que lhe teria causado ‘a perda desenfreada do seu patrimônio’".

