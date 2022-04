Karina Bacchi volta a criticar supostas "orgias na Globo": "nunca vivi em promiscuidade"

Apoie o 247

247 - Após se tornar evangélica, Karina Bacchi passou por uma verdadeira transformação em sua vida. Em entrevista ao Splash, do UOL, a apresentadora falou sobre carreira, religião, arrependimentos e as polêmicas festas que tinham na Globo na época em que ela trabalha na emissora como atriz. A reportagem é do portal MSN.

“Não me sentia à vontade para viver certas cenas e histórias”, disse Karina sobre ter deixado a dramaturgia há mais de 10 anos.

Bacchi, que relatou em entrevista para um podcast que via outros atores participando de orgias e usando drogas nas festas da TV Globo, voltou a falar da polêmica. “Não citei nomes nem falei para julgar. Via coisas ao meu redor e não me encaixava. Nunca experimentei drogas nem vivi em promiscuidade. Falo abertamente para alertar pessoas que buscam a fama de forma obstinada”.

Ela finalizou a sabatina dizendo que o seu maior arrependimento é ter posado nua para a revista Playboy em 2006: “Foi uma decisão que tomei por impulso, por querer me sentir mais dona de mim. Queria mostrar pro mundo que eu era ousada! Hoje, vejo o grande erro de fazer algo só para mostrar aos outros.”

