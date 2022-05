Kate Moss nega que Johnny Depp lhe empurrou das escadas, como afirmou Amber: 'Eu escorreguei'

Apoie o 247

247 - A supermodelo Kate Moss testemunha na manhã desta quarta-feira (25), por vídeo, no julgamento de Amber Heard e Johnny Depp, que acontece em Fairfax, Vírginia (EUA). Kate iniciou sua fala afirmando que teve uma relação romântica com Johnny Depp entre 1994 e 1998. A reportagem é do portal Marie Claire.

Em seguida, a supermodelo, que namorou o ator nos anos 90, negou que o ator a empurrou das escadas em uma viagem feita pelo antigo casal à Jamaica. Ela testemunhou que escorregou nos degraus molhados e machucou suas costas. Johnny teria lhe dado "suporte" médico.

"Nós estávamos saindo do quarto e Johnny saiu antes de mim. Estava tendo uma tempestade (de chuva). E enquanto eu saia do quarto, eu escorreguei nos degraus e machuquei as minhas costas", afirmou Kate Moss.

O nome de Kate Moss veio à tona no julgamento quando, mais no início do mês, durante o testemunho de Amber Heard, ela descreveu um episódio em que Johnny Depp supostamente "balançou" a sua irmã enquanto ela estava de costas para uma escada.

A atriz declarou que, na ocasião, se lembrou de um suposto incidente no qual Johnny empurrou a supermodelo Kate Moss de uma escada.

