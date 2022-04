Léo Lins faz piada com jovem que sofre paralisia cerebral e é detonado nas redes (vídeo)

Apoie o 247

247 - O nome do Léo Lins tornou-se um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta quarta-feira ((13) após ele divulgar uma "piada "de como seria um 'surdo e mudo com mal de Parkinson" e questionando se uma pessoa com essas deficiências seria considerado um "gago".

Ivan Baron, influenciador digital da inclusão, criticou a "piada" de mau gosto e fez um apelo pedindo para que o público parasse de compartilhar o vídeo com capacitismo recreativo.





“Quando assisti esse vídeo pela primeira vez me perguntei até que ponto as pessoas vão para ganhar dinheiro, e aqui na internet engajamento. O que leva zombar das Pessoas com Deficiência, quando quem faz isso será verdadeiramente punido? Pedir para que o humorista Léo Lins aprenda a mensagem é pedir muito, já que o mesmo em outro episódio já ofendeu a comunidade Autista e tão pouco se importou, mas o meu pedido mesmo é para você que está assistindo, parar de compartilhar humor com capacitismo recreativo, chega!”, disse Ivan.

Porém, o vídeo do influencer foi parar nos stories no Instagram de Leo, que fez novamente debochou do fato: “Eu sei que o certo é ‘surdo’ e não ‘surdo-mudo’. Mas se minha voz fosse desse jeito ai, acho que também preferia ser mudo”.

