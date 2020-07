Lewis Hamilton usa capacete antirracista com desenho do punho cerrado dos Panteras Negras

247 - O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, apresentou um capacete antirracista, desenhado pelo brasileiro Raí Caldato. O capacete traz as incrições “Vidas Negras Importam” e o punho cerrado dos Panteras Negras.

A reportagem do portal Uol destaca que “Lewis Hamilton fez questão de carregar a mensagem "vidas negras importam', o punho cerrado, símbolo dos Panteras Negras, e mudar a mensagem que carrega no capacete e tem tatuada na pele. A peça preta, com detalhes em roxo e manifestações antirracistas, tem a assinatura do artista brasileiro Raí Caldato.”

A matéria ainda relata que “Lewis Hamilton se apegou aos detalhes, mas a ideia inicial do capacete preto partiu do próprio Rai ao observar uma movimentação nas redes sociais no começo do mês de junho. Os atos antirracistas, despertados após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, fez o designer imaginar uma nova parceria com o britânico, que usou capacete do brasileiro em Interlagos no ano passado.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.