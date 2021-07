“Liderança 5G e Impacto Ligado” UNISOC Brilha na MWC 2021 em Barcelona

A Mobile World Congress 2021 (MWC), a exposição mais influente do mundo no sector das comunicações móveis, realizou-se em Barcelona, Espanha, de 28 de junho a 1 de julho, com subordinada ao tema "Impacto Ligado". Sendo um dos expositores, a UNISOC definiu "Jardim no Centro da Cidade" como a sua intenção original de design e adoptou o inovador esquema de exposição de stand não tripulado, atraindo muitos visitantes.

Destaque 1: Jardim no Centro da Cidade

A intenção original do design da UNISOC foi baseada no "Jardim no Centro da Cidade", que concebeu a esperança de que cada visitante pudesse ser atraído pelo "Jardim" no salão de exposições. Barcelona tem um clima agradável em junho. Assim, a UNISOC trouxe a paisagem do exterior do salão de exposições para o interior. Este "Jardim UNISOC" trouxe não só mais experiência real e maravilhosa a todos os visitantes online e offline, mas também encarnou a determinação da UNISOC em assumir a responsabilidade ecológica - como a espinha dorsal do Mundo Digital.

Destaque 2: Stand Não Tripulado, Comunicação à Distância

Um stand não tripulado foi a característica proeminente da exposição UNISOC. Na área dos stands, não havia pessoal de serviço no local como na exposição convencional. Pelo contrário, a comunicação entre o pessoal relevante e os expositores foi assegurada pela adopção de uma ligação remota através de vídeo online.

Como a devastação dos tumultos pandémicos em todo o mundo, as empresas tecnológicas tiveram em conta as suas responsabilidades para com os funcionários, asseguraram uma comunicação próxima com os clientes e continuaram a expandir os negócios no estrangeiro com a ajuda da ciência e da tecnologia.

UNISOC, o primeiro chip EUV 5G T770 de 6nm do mundo, o primeiro chip 5G NB-IoT V8811 da indústria e outras 43 soluções inteligentes reunidas no stand da MWC 2021 Barcelona, trazendo uma forte matriz de produtos incluindo comunicação móvel 5G, electrónica de consumo, electrónica industrial e produtos ecológicos.

Contato de mídia:

Empresa: UNISOC Technologies Co., Ltd

Contato: Yueying Tang, Equipe de RP

E-mail: [email protected]

Em termos de electrónica de consumo, a UNISOC exibiu o ZTE Grand S II Axon20, Huawei Honor Play 20, Motorola G20, e muitos outros smartphones.

Actualmente, a UNISOC ocupa o primeiro lugar no mercado mundial de relógios inteligentes para crianças, contabilizando 60% do total. A UNISOC trouxe três tipos de relógios inteligentes, nomeadamente imoo WATCH PHONE Q1A, MITU 4X e Jeep F-X1, que estão equipados com chips W307, 8521E e 8541E, respectivamente. Não só podem fornecer chamadas estáveis, como também integrar funções de posicionamento Wi-Fi e posicionamento GPS. Para além de telemóveis e relógios, a UNISOC também apresentou produtos inovadores, como o capacete inteligente para bicicletas de cidade electromóveis, os smart tablets ALLDOCUBE e TELCAST M40, bem como o gravador de voz Sogou S1.

Em matéria de electrónica industrial, até ao presente, tem havido vários módulos e terminais industriais equipados com chips UNISOC 5G no mercado, e têm sido aplicados em logística, energia, mineração, transporte, fabrico e outras indústrias. Para além do 5G, no campo da IOT celular de média velocidade, a UNISOC impulsionou o esquema de antena única com sucesso a Cat. 1bis no padrão 3GPP com estratégia padrão, e com o primeiro chip Cat. 1bis do mundo, o LTE Cat. 1 100 milhões, e foi lançado o novo mercado de nível 1, e a quota de mercado da Cat. 1 chip IoT classificou-se em primeiro lugar na China, sendo responsável por mais de 70%.

Nesta exposição, a UNISOC exibiu uma variedade de módulos IoT padrão, MiFi inteligente, medidor inteligente, sensor inteligente, anunciador inteligente de contas a receber, máquina inteligente de POS, cartão electrónico inteligente de estudante, esfregona Hello, terminal inteligente OBD, produtos inteligentes para veículos, etc., que estão equipados com produtos e soluções da indústria de chips UNISOC. Todos acima mencionados foram implementados comercialmente numa variedade de cenários de aplicação de todos os estilos de vida, habilitando o sistema industrial inteligente e a sociedade.

A UNISOC é uma empresa de design de circuitos integrados. Em 2018, as duas empresas, Spreadtrum e RDA, fundiram-se para formar a UNISOC. Actualmente, a sede da Unisoc encontra-se em Xangai. Além disso, tem 17 centros de I & D tecnológicos e sete centros de apoio ao cliente em todo o mundo..

É uma das empresas no mundo que domina totalmente a 2G/3G/4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth, TV FM, comunicações e outras tecnologias de comunicação de grande escala, e tem a capacidade de integração de chips em grande escala. Os produtos UNISOC incluem unidade central de processamento (CPU), chips de banda base, chips de IA, chips front-end RF, chips RF e outros chips de comunicação, computação e controlo. Da electrónica de consumo à electrónica industrial, muitos produtos inovadores, tais como telemóveis, tablets, usáveis inteligentes, espelhos retrovisores, canetas de tradução, contadores de água inteligentes e contadores de electricidade, e bicicletas partilhadas são largamente utilizados pelos chipsets UNISOC.

O negócio da UNISOC cobre 128 países em todo o mundo, passou a certificação de expedição de mais de 200 operadores em todo o mundo. E, a UNISOC tem clientes em todo o mundo, incluindo a Hisense, Motorola, ZTE, TCL e Nokia entre outros.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.