Lima Duarte desabafa após morte da filha, aos 49 anos

247 - Morreu neste sábado (17), aos 49 anos, Julia Martins, filha de Lima Duarte. O ator, de 93 anos, usou as redes sociais para lamentar a partida da moça, que estava internada desde sexta-feira (16), no Hospital São Camilo, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. As informações são do Metrópoles.

“Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio”, escreveu o patriarca no perfil do Instagram. Julia era fruto do relacionamento de Lima com Marisa Sanchez. Ela era enfermeira e morava na capital paulista.

