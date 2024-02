Lua está 'encolhendo' e isso pode ser um problema, alertam cientistas

De acordo com um novo estudo publicado no Planetary Science Journal, uma área próxima ao polo sul lunar pode ser impactada por atividades sísmicas ou "terremotos lunares" edit

Sputnik - Nossa Lua vem diminuindo há centenas de milhões de anos. Isso pode se tornar um problema para um local potencial que a NASA está de olho para uma futura missão tripulada. Acredita-se que a área tenha depósitos de água que poderiam sustentar a vida, mas um novo estudo diz que a área pode sofrer com atividades sísmicas.

De acordo com um novo estudo publicado no Planetary Science Journal, uma área próxima ao polo sul lunar pode ser impactada por esta atividade sísmica ou "terremotos lunares".

"Um conceito que acho que muitas pessoas têm é que a Lua é um corpo geologicamente morto, que algo na Lua nunca muda", disse Tom Watters, cientista sênior emérito do Centro de Estudos da Terra e Planetários do Museu Nacional do Ar e do Espaço, principal autor do estudo. "[Mas] a Lua é um corpo sismicamente ativo."

Nas últimas centenas de milhões de anos, a Terra encolheu cerca de 45 metros de diâmetro. Este é o resultado do resfriamento natural de seu núcleo fundido, bem como do exercício das forças das marés da Terra. À medida que o interior da Lua arrefece, a sua superfície se contrai e muda para se ajustar ao seu novo volume. Este processo de encolhimento também resulta em cristas conhecidas como falhas de empuxo, que são constituídas pela crosta comprimida.

Usando dados do Orbitador de Reconhecimento Lunar (LRO, na sigla em inglês) da NASA, lançado pela primeira vez em 2009, os autores do estudo descobriram que uma área na região polar sul foi impactada por um dos eventos sísmicos mais fortes registrados por sismógrafos que foram deixados lá durante o programa Apollo da NASA.

As notícias deste estudo são significativas porque a Lua se tornou o local de uma corrida espacial internacional, especialmente desde que o módulo Chandrayaan-3 da Índia pousou com sucesso na Lua em agosto. Os cientistas acreditam que o gelo pode ser encontrado em grandes crateras na região do polo sul da Lua, que está permanentemente escondida em uma sombra fria. E a NASA está planejando pousar sua missão Artemis III em uma área daquela região até o final de 2026, no mínimo.

"Nossa modelagem sugere que terremotos lunares rasos, capazes de produzir fortes tremores no solo na região polar sul, são possíveis a partir de eventos de deslizamento em falhas existentes ou da formação de novas falhas de empuxo", disse Watters.

"A distribuição global de falhas de impulso jovens, o seu potencial para serem ativas e o potencial para formar novas falhas de impulso a partir da contração global em curso devem ser considerados ao planejar a localização e estabilidade de postos avançados permanentes na Lua", acrescentou Watters.

"A ideia não é desencorajar ninguém de explorar o polo sul da Lua, mas apenas garantir que se entenda que não se trata de um ambiente benigno."

