Luciana Gimenez perde nova ação judicial contra senador Jorge Kajuru

247 - A apresentadora Luciana Gimenez, 51 anos, perdeu a ação judicial que pedia execução de título extrajudicial contra o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO). A 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) afirmou que ela deveria ter pedido o cumprimento na 18ª Vara Cível, a qual já havia tramitado a ação por danos morais. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

No processo, Gimenez queria receber R$ 98,5 mil por um crédito judicial, de uma sentença levada a protesto em outra ação, que ela havia ganhado contra o parlamentar por causa de comentários dele sobre o comportamento profissional dela, no programa Boa Noite, Brasil (RedeTV!). Kajuru disse que a apresentadora é uma "mulher de programa", "mulher desqualificada" e "mulher de interesse". As declarações foram feitas em uma live com a apresentadora Antônia Fontenelle, 48, no dia 25 de março.

Na ação, a defesa de Luciana destacou que entrevista de Kajuru para Fontenelle teve "mais de 814 mil visualizações, o que demonstra o potencial ofensivo das ofensas que o réu lhe assestou".

O Judiciário de São Paulo determinou que o senador não cite mais o nome da apresentadora. A multa seria de R$ 20 mil em caso de descumprimento. O juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 1ª Vara Cível de São Paulo determinou a sentença.

"Kajuru não poderá se manifestar, comentar ou divulgar, por qualquer meio de comunicação, por fala ou escrita, nomeadamente pelas redes sociais, informações, alegações ou expressões que digam respeito à vida pessoal e profissional da autora, nomeadamente quanto àqueles aspectos que formaram o conteúdo da entrevista referida na peça inicial", disse.

Kajuru voltou a ter repercussão na imprensa no começo de abril, após divulgar uma gravação em que Jair Bolsonaro revelava a intenção de mudar os rumos de uma CPI da Covid, no intuito de perseguir governadores e prefeitos, além de pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. A CPI foi oficialmente criada nessa terça-feira (28), após determinação da Corte.

