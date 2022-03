Luciano Huck enfrenta Boninho e ignora ordem de diretor da Globo

Apoie o 247

ICL

247 - Luciano Huck ignorou o "ranço" de J. B. Oliveira, o Boninho, com Tiago Abravanel e convidou o ator para estar em um programa do Domingão com Huck. Ao se despedir da eliminada da semana do BBB 22, Larissa Tomásia, o titular da atração mandou um recado para o neto de Silvio Santos. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Queria aproveitar e mandar um beijo para Tiago Abravanel. Tiago, beijão para você também. Boa sorte, saúde e quando quiser vir aqui cantar, dançar, que a sua vida siga de um jeito muito iluminado. Um beijo carinhoso para você também, fechado?", disse o marido de Angélica.

A fala do apresentador contraria a decisão que Boninho tomou nos bastidores, que foi de vetar o desistente desta edição do Big Brother. Conforme o Notícias da TV já adiantou, o marido de Ana Furtado se sentiu traído pelo artista, em quem apostou fichas para a composição do Camarote.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No ano passado, o diretor foi mais benevolente com Lucas Penteado, que também desistiu do jogo. Atualmente, porém, ele parece não estar disposto a abrir esta exceção. Historicamente, os desistentes do BBB perdem espaço na atração: seus nomes saem da vinheta, eles não participam dos programas pós-BBB e não são convidados para a festa da final do reality.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE