Luiza Ambiel quebra nariz em programa e não consegue cirurgia por conta do coronavírus

247 - Participando de de um reality show na ReciordTV, Luiza Ambiel, que ficou famosa por participar do quadro Banheira do Gugu, no SBT, se acidentou de um desafio, quebrando o nariz. Ela não conseguiu cirurgia por conta da crise do coronavírus.

De acordo com reportagem do IG, durante um desafio no quadro Made in Japan, de Sabrina Sato, a ex-Banheira do Gugu se desequilibrou e caiu, quebrando o nariz.

A cirurgia no nariz não pode ser feita porque, em meio ao crescente número de pacientes com Covid-19, os hospitais dão prioridade ao tratamento da doença.

