Luiza Trajano: “sou socialista desde os dez anos”

Apoie o 247

ICL

247 - A empresária Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza, disse ser “socialista desde os dez anos”, a favor das cotas e feminista. Em entrevista, ela também afirmou não estar disponível para se eleger a nenhum cargo da política partidária, mas admite: “sou uma política”.

“Se ser feminista é ser a favor da igualdade entre homens e mulheres, sou sim. Mas temos que tomar cuidado com as palavras. Por exemplo, o termo socialismo. Um dia desses me definiram como uma ‘empresária socialista’. Olha, se socialista é quem é a favor da igualdade social, sou socialista desde os 10 anos”, declarou, em entrevista ao UOL .

Explorando melhor a reflexão sobre o “ser socialista”, detalhou: “Nesse sentido, sou completamente a favor das cotas, por exemplo, como um processo transitório para acertar desigualdades, tanto em relação aos negros, quanto às pessoas com deficiências, às mulheres. Essa é uma posição transitória. Se houve uma escravidão de quase 400 anos, com uma abolição que não existiu e que deixou marcas terríveis na nossa sociedade, é preciso oferecer oportunidades. Senão, não tem jeito. E muitos dos processos históricos do nosso país tornaram-se crenças limitantes, das quais temos que nos libertar”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionada se não pretende se candidatar a nada, respondeu: “Isso é algo que eu tenho falado muito, não sou candidata, mas sou uma política”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE