Lula desmente fake news de bolsonaristas de que ele alteraria trechos da Bíblia

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desmentiu nesta terça-feira (14) uma mentira espalhada por bolsonaristas de que, se eleito, ele iria modificar trechos da Bíblia.

Pelo Twitter, Lula negou a desinformação evidente e disse que bolsonaristas distorcem os ensinamentos da Bíblia ao defender o ódio. "Tem gente compartilhando por aí a fake news dizendo que Lula quer modificar a Bíblia. Quem distorce os ensinamentos da Bíblia são aqueles que defendem o ódio ao invés do amor", disse o ex-presidente.

Tem gente compartilhando por aí a fake news dizendo que Lula quer modificar a Bíblia. Quem distorce os ensinamentos da Bíblia são aqueles que defendem o ódio ao invés do amor. Compartilhe @verdadenarede! #EquipeLula https://t.co/GXic3tUZpW pic.twitter.com/44wtLQHHUd





Leia o texto publicado pelo site de Lula sobre o assunto:

Taí uma fake news do tipo espelho: acusar Lula de algo que o bolsonarismo faz. Agora estão dizendo que Lula iria modificar a Bíblia… Mentira pura! Quem alterou o livro sagrado, de verdade, foram os bolsonaristas ao imprimir Bíblias com fotos de políticos para fazer propaganda indevida.

A gente lembra do escândalo que foi a publicação e distribuição de Bíblias profanadas com imagens de políticos como o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pastores aliados do presidente. Para piorar, elas eram distribuídas em reuniões com prefeitos e secretários municipais, promovidas pelo MEC. Que feio, Bolsonaro!

Também não dá para esquecer da idolatria de bolsonaristas ao bezerro de ouro. Segundo reportagem do Estado de S. Paulo, dois pastores ligados ao governo pediram um quilo de ouro a um prefeito do Maranhão para intermediar a liberação de R$ 10 milhões para a construção de escolas e creches na cidade de Luis Domingues. Verdades tristes deste governo.

Mais do que respeitar a Bíblia e todas as religiões, o que se espera de um presidente é decência e compaixão com os que mais sofrem. Enquanto 33 milhões de brasileiros passam fome, Bolsonaro anda de moto e jet ski por aí. Ele deveria ler a Bíblia, ou talvez escutar e aprender um pouquinho com Lula: “Ajudar os mais pobres é cristianismo e está na Bíblia”. Amém? Amém!

Luiz Inácio Lula da Silva“Eu quero que este país volte a ficar bem. Eu quero que as pessoas voltem a ser felizes, que as mulheres vivam com muita tranquilidade e os homens também. Não posso dividir o país entre religioso, evangélico, não. Não vou misturar religião com política. Cada um segue a profissão que quer, cada um segue a religião que desejar e o governante não tem que se meter nisso”

