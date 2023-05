Machismo e misoginia não são problemas da direita ou esquerda, mas de toda a sociedade, diz Cida Gonçalves (vídeo)

Apoie o 247

247 - A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, participou nesta segunda-feira (1) do programa Roda Viva, da TV Cultura. Questionada sobre questão do machismo e da misoginia, a ministra respondeu que este é um enfrentamento que envolve toda a sociedade brasileira.

"A questão da misoginia, do machismo e do patriarcado não é um problema de direita, é da sociedade. O machismo e a misoginia estão colocados em todas as esferas que nós vivemos", afirmou a ministra Cida Gonçalves.

